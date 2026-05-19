Ubicado en la alcaldía de Coyoacán, al sur de Ciudad de México, el histórico Estadio Azteca se prepara para convertirse nuevamente en uno de los grandes protagonistas de una Copa del Mundo.

Con capacidad para más de 80 mil espectadores y tras una remodelación millonaria, el recinto será una de las principales sedes del Mundial 2026, torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

Durante la competencia, el estadio llevará oficialmente el nombre de “Estadio Ciudad de México”, conforme a las normas comerciales de la FIFA.

Inaugurado en 1966, el Azteca es considerado uno de los estadios más emblemáticos del planeta debido a los eventos deportivos e históricos que ha albergado durante casi seis décadas.

El primer estadio en inaugurar tres Mundiales

El Estadio Azteca hará historia en 2026 al convertirse en el primer recinto del mundo en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo.

El estadio ya fue sede de las ceremonias inaugurales de México 1970 y México 1986, torneos que tuvieron como campeones a Brasil y Argentina, respectivamente.

Ningún otro escenario deportivo ha alcanzado esa marca en la historia de los Mundiales.

La altura, un reto para las selecciones

Uno de los factores más desafiantes del Azteca es su ubicación a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

La altitud de Ciudad de México históricamente ha representado una exigencia física para futbolistas y selecciones visitantes, especialmente europeos, debido al desgaste que provoca disputar partidos en esas condiciones.

Durante distintas Copas del Mundo, equipos como Italia e Inglaterra señalaron las dificultades físicas de jugar en el estadio mexicano.

Una remodelación multimillonaria para 2026

Desde 2024, el recinto atraviesa un proceso de modernización para cumplir con las exigencias técnicas y tecnológicas de la FIFA.

Las obras incluyen la instalación de césped híbrido, nuevas butacas, vestuarios renovados, pantallas LED, conectividad WIFI 6 con más de 1.200 antenas y un sistema de 270 cámaras de seguridad.

La inversión supera los 3 mil millones de pesos mexicanos y la reapertura oficial está prevista para este año.

El estadio de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”

El Azteca fue escenario de dos de las jugadas más recordadas en la historia del fútbol mundial durante el Mundial de 1986.

En ese estadio, Diego Armando Maradona anotó el polémico gol conocido como “La Mano de Dios” y minutos después marcó el llamado “Gol del Siglo” frente a Inglaterra.

Además, el recinto también vio coronarse a figuras históricas como Pelé y al propio Maradona.

Más allá del fútbol

Aunque su historia está ligada principalmente al fútbol, el Estadio Azteca también recibió eventos internacionales de otras disciplinas y espectáculos musicales.

En sus instalaciones se disputaron partidos de la NFL y conciertos de artistas como Michael Jackson, U2 y Shakira.

Asimismo, en 1993 acogió la pelea de boxeo entre Julio César Chávez y Greg Haugen, que reunió a más de 130 mil espectadores, una de las mayores asistencias registradas en un evento deportivo.

Cómo llegar al Estadio Azteca

Para los hinchas que visiten Ciudad de México durante el Mundial 2026, una de las rutas más recomendadas para llegar al estadio es utilizar la Línea 2 del Metro hasta la estación Tasqueña.

Desde allí, los aficionados pueden conectar con el Tren Ligero rumbo a la estación “Estadio Azteca”, ubicada a pocos minutos caminando del recinto.