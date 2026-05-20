Una recién nacida prematura de 31 semanas de gestación logró recuperarse favorablemente tras recibir leche materna donada en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, donde permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

La menor nació con apenas 1,200 gramos de peso y, gracias al soporte nutricional brindado por el Banco de Leche Humana y la atención especializada del personal médico, actualmente supera los 2,400 gramos y continúa evolucionando de manera favorable. El establecimiento de salud destacó que este servicio es fundamental para la recuperación y supervivencia de bebés prematuros y recién nacidos en condición vulnerable.

La Dirección Regional de Salud de Junín informó además que en los últimos meses se incrementó progresivamente la captación de leche materna donada, alcanzando 23 litros en febrero, 26 litros en marzo y 29 litros en abril, gracias al apoyo solidario de madres lactantes de la región.