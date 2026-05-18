Un caso de abandono animal generó indignación entre vecinos y rescatistas en el caserío de San Antonio, en el distrito de Santiago (Ica), luego de que un perro de raza pequeña fuera encontrado en condiciones críticas de salud.

Grave infección

El animal fue rescatado durante una intervención realizada en el centro poblado de San Antonio, donde ciudadanos denunciaron que la mascota permanecía desde hace varios días con graves heridas visibles, en avanzado estado de infección y sin recibir atención veterinaria.

El propietario del animal fue identificado como Walter Carranza, quien reconoció ser dueño de la mascota. Sin embargo, los denunciantes cuestionaron la indiferencia frente al delicado estado de salud del perro, que incluso había perdido la vista producto de las lesiones.

“Este animal se estaba muriendo en vida. Presentaba heridas graves en la cabeza y zonas de putrefacción con presencia de decenas de gusanos”, señaló un poblador.

Un médico veterinario tuvo que trasladarse desde la ciudad de Ica para atender de emergencia al can y coordinar su inmediato traslado hacia una clínica veterinaria, donde recibió tratamiento especializado.

El profesional confirmó que el can había perdido la visión debido al avanzado deterioro ocasionado por las heridas no tratadas.

“El estado del animal era bastante delicado. Las heridas presentaban infección severa y presencia de larvas en gran parte de su cabeza, por lo que requería atención urgente”, explicó el veterinario.

La mascota fue rescatada por la veterinaria Patas y Colas Lovera, sin embargó falleció por la grave infección.

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