Yanet Karina Fernández Gómez, una rescatista que ha dedicado años a cuidar , atraviesa su momento más crítico. Tras una , se le otorgó plazo hasta este domingo 17 para retirar un cercado colocado en la vía pública donde actualmente alberga a 16 perros, varios de ellos ancianos y con necesidades médicas.

La cuidadora, que llegó a tener bajo su responsabilidad hasta 32 perros rescatados, asegura que ya encontró un terreno en alquiler para trasladarlos, pero el lugar está lleno de desmonte y carece de las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad. Urge habilitarlo con casas para perros, malla Raschel, postes, materiales de construcción y nivelación del suelo. La meta inmediata es reunir fondos para el adelanto del alquiler y la compra de lo que no pueda obtenerse en donación.

Para quienes deseen sumarse a esta causa, el apoyo puede canalizarse mediante Yape o Plin al número 956 999 679. “Cada granito cuenta”, señala Fernández, quien teme que sin la ayuda urgente, sus animales queden en la calle. Vecinos y activistas han pedido a las autoridades considerar alternativas que permitan proteger tanto el orden urbano como el bienestar de los perros rescatados.

