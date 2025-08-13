Yanet Karina Fernández Gómez, una rescatista que ha dedicado años a cuidar animales abandonados, atraviesa su momento más crítico. Tras una inspección municipal, se le otorgó plazo hasta este domingo 17 para retirar un cercado colocado en la vía pública donde actualmente alberga a 16 perros, varios de ellos ancianos y con necesidades médicas.

Refugio animal

La cuidadora, que llegó a tener bajo su responsabilidad hasta 32 perros rescatados, asegura que ya encontró un terreno en alquiler para trasladarlos, pero el lugar está lleno de desmonte y carece de las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad. Urge habilitarlo con casas para perros, malla Raschel, postes, materiales de construcción y nivelación del suelo. La meta inmediata es reunir fondos para el adelanto del alquiler y la compra de lo que no pueda obtenerse en donación.

Para quienes deseen sumarse a esta causa, el apoyo puede canalizarse mediante Yape o Plin al número 956 999 679. “Cada granito cuenta”, señala Fernández, quien teme que sin la ayuda urgente, sus animales queden en la calle. Vecinos y activistas han pedido a las autoridades considerar alternativas que permitan proteger tanto el orden urbano como el bienestar de los perros rescatados.

VIDEO RECOMENDADO