Un hecho poco común ocurrido en la provincia de Ica ha despertado la atención y el reconocimiento de la ciudadanía. Dos perritos en situación de abandono fueron acogidos de manera temporal dentro de una comisaría, gracias a la decisión del comisario de Ica, el comandante PNP Jhon Posada Huapaya.

Acción solidaria

Los animales fueron resguardados en la sede policial, donde recibieron protección mientras se evaluaba su situación. El gesto, fue interpretado como una muestra de sensibilidad y compromiso más allá de las funciones habituales del cargo.

La escena fue captada en una fotografía que rápidamente se difundió en redes sociales. La imagen generó múltiples reacciones positivas y mensajes de felicitación por parte de los usuarios, quienes destacaron el acto como un ejemplo de empatía y respeto por la vida animal.

