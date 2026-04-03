Momentos de tensión y preocupación se vivieron en la ciudad de Ica, luego de que vecinos reportaran a un perrito atrapado en medio del caudal del río Ica, a la altura del puente Grau. El animal permanecía sobre unas piedras, rodeado por el aumento del nivel del agua, lo que generó la rápida movilización de rescatistas.

Can en peligro

De acuerdo con la información proporcionada por voluntarios animalistas, el hecho ocurrió la mañana de ayer, cuando se organizó un operativo de rescate con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Los rescatistas lograron llegar hasta la zona donde se encontraba el can; sin embargo, en medio de la intervención, el animal se lanzó al río, dificultando cualquier intento de auxilio.

“Agradecemos a la Policía por su gran labor y por solidarizarse con nuestro llamado. Lamentablemente, cuando ya estábamos cerca, el perrito se aventó al río y no se pudo concretar el rescate”, señalaron integrantes del grupo animalista que participó en la acción.

Tras caer al agua, el animal fue arrastrado por la corriente con dirección hacia sectores como el puente Cutervo y el puente Los Maestros, perdiéndose de vista en cuestión de segundos.

Pese a ello, los rescatistas indicaron que permanecieron en la zona realizando labores de búsqueda.

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