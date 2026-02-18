Un incidente movilizó por la noche a personal de seguridad ciudadana, en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica, luego de que cámaras de videovigilancia detectaran la presencia de un grupo de personas aglomeradas en el puente Puno, observando con preocupación hacia el interior del cauce del río Ica.

Rescate en la ribera

Tras la alerta emitida desde el centro de monitoreo de Parcona, unidades de serenazgo de ese distrito, acudieron de inmediato al lugar y constataron que una mascota había caído al río Ica, que registraba un aumento en su caudal.

Agentes del serenazgo del distrito de Parcona descendieron hasta la ribera para auxiliar al animal. Uno de los efectivos ingresó al cauce y logró rescatar al perro, de color blanco, que se encontraba atrapado y desorientado por la corriente. El can fue retirado sano y salvo, sin presentar lesiones de consideración.

El hecho fue presenciado por decenas de personas que se habían concentrado en el puente Puno al notar la situación. Tras el rescate, los ciudadanos aplaudieron la rápida intervención del personal de serenazgo, destacando la oportuna respuesta ante la emergencia.

