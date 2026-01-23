La provincia de Ica se encuentra consternada tras el reciente hallazgo de perros mutilados y torturados a la altura del puente Socorro, un hecho que ha generado alarma por la violencia contra los animales y los posibles riesgos para la salud pública.

Exigen investigación

Ante esta situación, un grupo de ciudadanos y activistas en defensa de los animales organizó una marcha que recorrió varias calles de la ciudad, exigiendo justicia y acciones concretas por parte de las autoridades locales. La protesta concluyó frente al municipio de Ica, donde los manifestantes solicitaron al alcalde Carlos Reyes revisar las cámaras de seguridad cercanas al puente.

“Pedimos que se proteja a los animales y se vele por la salud de la población. Aquí hay tráfico de animales, se roban mascotas y no vamos a permitirlo. Queremos que el alcalde se involucre en este caso y tome medidas inmediatas”, señaló uno de los animalistas presentes.

Los activistas detallaron que los restos encontrados incluían decenas de orejas, patitas, vísceras, pellejos y hasta un perro parcialmente despellejado. Advirtieron que este tipo de actos podría poner en riesgo la salud de la comunidad si la carne termina siendo comercializada en mercados o restaurantes sin pasar por controles sanitarios.

“Esto es un problema de salud pública: hay muchos comerciantes que venden carne sin que haya pasado por el camal municipal, y no sabemos si estos restos podrían llegar a la población”, añadieron.

Durante la movilización, los manifestantes también hicieron un llamado a la ciudadanía para fomentar la esterilización de las mascotas, prevenir la reproducción indiscriminada y promover la tenencia responsable.

“Nosotros mismos como ciudadanos debemos tomar conciencia y esterilizar a los animales. Exigimos a las autoridades policiales y locales que investiguen a fondo estos hechos y sancionen a los responsables”, afirmaron.

El alcalde de Ica, Carlos Reyes, respondió a la manifestación comprometiéndose a recibir a los animalistas en su despacho para escuchar sus demandas y coordinar medidas que protejan a los animales y garanticen la seguridad sanitaria de la población.

