Diversos proyectos impulsados por el Gobierno Regional de Junín permanecen paralizados o en proceso de evaluación en varios distritos de la provincia de Yauli La Oroya, pese a que forman parte del programa denominado “una obra por distrito”, iniciado en el año 2023.

Según el reporte, hasta el quinto mes del último año de gestión regional solo se habrían concretado tres intervenciones: la construcción de la institución educativa Campaña de la Breña en Chacapalpa, obras de pistas y veredas en Carhuacayán y el mirador turístico en Huay-Huay, este último aún en etapa final. Sin embargo, otras obras continúan observadas, en licitación o sin ejecución, como la construcción de la I.E. José Gálvez en Sacco, cobertizos en Paccha, la carretera hacia Ticlio en Suitucancha y proyectos de salud, electrificación y saneamiento en distintos distritos.

Autoridades locales señalaron que las municipalidades distritales invirtieron recursos en la elaboración de expedientes técnicos y suscribieron convenios con el compromiso de que el Gobierno Regional ejecutaría las obras. No obstante, varios expedientes continúan observados desde hace años y algunos proyectos siguen en evaluación, lo que pone en duda su ejecución antes de culminar la actual gestión regional.