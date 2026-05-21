El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en 12 distritos y ocho centros poblados de las regiones Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco ante la persistencia de acciones vinculadas al terrorismo y al tráfico ilícito de drogas.

La medida está contenida en el Decreto Supremo N.° 077-2026-PCM, publicado en el diario El Peruano, y responde a la evaluación del Comando Especial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CE‑VRAEM).

La prórroga se aplica en Ayacucho -provincia de Huanta- a los distritos de Ayahuanco, Santillana, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay, Pucacolpa y Putis, y a los centros poblados Ccano, Yamamonte y Carhuahuran (Uchuraccay). En Huancavelica (provincia de Tayacaja) alcanza a los distritos de Huachocolpa, Roble y Cochabamba Grande, así como a los centros poblados Ichucucho y Cochabamba Grande.

En Junín (provincia de Satipo) la extensión comprende Mazamari, Río Tambo y Vizcatán del Ene, además de los centros poblados Puerto Ocopa y Quitani (Río Tambo). En Cusco incluye el centro poblado Kitani (distrito de Echarate, provincia de La Convención) y los distritos Pichari y Unión Asháninka.

El decreto fundamenta la medida en la “continuidad de actividades terroristas y de Tráfico Ilícito de Drogas”, por lo que considera necesario que las Fuerzas Armadas mantengan el control del orden interno con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, para enfrentar a Sendero Luminoso y otras amenazas conexas y proteger a la población y las infraestructuras críticas.

Además, la prórroga abarca sectores del Eje Energético del Gas de Camisea, definido como un corredor de ocho kilómetros a cada lado del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, que va desde el centro poblado Nuevo Mundo (Megantoni, Cusco) hasta el distrito de Anco (La Mar, Ayacucho). También comprende el Corredor Operacional Fluvial‑Terrestre del Ene, que incluye las márgenes izquierda y derecha del río Ene.

El Corredor del Ene limita, según la norma, por el oeste con Vizcatán del Ene y Pangoa; por el norte con Mazamari y Pangoa; por el este con el río Quempiri; y por el sur con el límite departamental entre Cusco y Junín entre los ríos Ene y Quempiri.