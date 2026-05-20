El próximo 29 de mayo, Arequipa pondrá a prueba su capacidad de reacción ante una emergencia mayor con el desarrollo del Simulacro Nacional Multipeligro en la Plaza España con el fin de fortalecer la preparación ciudadana, así lo informó el subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), José Luis Barrezueta Reyes.

El ejercicio se realizará desde las 10:00 de la mañana y recreará un sismo de magnitud 8 con peligros asociados como incendios y derrumbes. Dicha actividad contará con la participación de los 28 distritos de la provincia junto a entidades de primera respuesta como Policía, Ejército, Bomberos, Fuerza Aérea y otras instituciones, con el fin de fortalecer protocolos de evacuación y atención.

La comuna provincial escogió Plaza España por la alta circulación de personas y la vulnerabilidad de construcciones antiguas del sector. Asimismo, Barrezueta reconoció que existen otros puntos críticos en el Cercado, como zonas comerciales y el entorno del mercado, aunque precisó que esta vez se priorizó el área por el riesgo estructural ante un movimiento sísmico severo.

Por su parte, el especialista de INDECI, Amilcar Candia Castillo, advirtió que la preparación ciudadana aún es insuficiente frente a un desastre, por lo que recomendó identificar zonas seguras, elaborar el plan familiar de emergencia y contar con mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio y medicamentos.

Asimismo, se convocó a transportistas, instituciones y población a participar porque “todos somos Defensa Civil”.