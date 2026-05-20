Con el objetivo de reducir el impacto de los desastres naturales en la economía nacional, el Gobierno de José María Balcázar puso en marcha diversas medidas de atención y respuesta en distintas regiones del país.

Entre las acciones ejecutadas figura el despliegue de 9 mil 758 efectivos militares y la transferencia de más de 3.5 millones de soles en combustible para gobiernos locales.

Las intervenciones permitieron que 473 vías se mantuvieran operativas hasta mediados de mayo, facilitando el traslado de productos hacia mercados mayoristas y puertos de exportación. Además, el Banco de la Nación y la Oficina de Normalización Previsional continuaron brindando servicios financieros y garantizando la cadena de pagos en las zonas declaradas en emergencia.

En el sector agrícola, el Seguro Agrícola Catastrófico entregó más de 23 millones de soles a 21 mil 175 productores afectados por daños en sus cultivos. Paralelamente, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó 180 asistencias técnicas mediante los Conectamef y capacitó a más de 3 mil usuarios en sistemas administrativos vinculados a la atención de emergencias.

Como parte de las medidas implementadas, también se aprobó el nuevo Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), mecanismo que redujo los tiempos de transferencia de recursos a cerca de 13 días hábiles. Actualmente, el fondo prioriza aproximadamente 104.9 millones de soles para 179 gobiernos locales afectados.

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