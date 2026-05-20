La servidora no contaría con una licenciatura para ocupar el cargo, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.
La servidora no contaría con una licenciatura para ocupar el cargo, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna, encargó a la trabajadora Carmen Cuentas Tello la Gerencia de Fiscalización y Control durante 15 días, a pesar de que la servidora edil no contaría con una licenciatura para ocupar el cargo, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

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A través de la Resolución de Alcaldía N° 132-2026-MPT, Cuentas fue designada gerenta encargada del 14 al 28 de febrero, debido a que la titular, Vicky Mori, solicitó vacaciones.

No obstante, la trabajadora sería bachiller en Ciencias Sociales, a pesar de que para el cargo se necesita ser titulada y estar habilitada en un colegio profesional. Ante esto, se cuestiona los documentos firmados durante su interinato.

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