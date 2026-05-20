El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna, encargó a la trabajadora Carmen Cuentas Tello la Gerencia de Fiscalización y Control durante 15 días, a pesar de que la servidora edil no contaría con una licenciatura para ocupar el cargo, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

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A través de la Resolución de Alcaldía N° 132-2026-MPT, Cuentas fue designada gerenta encargada del 14 al 28 de febrero, debido a que la titular, Vicky Mori, solicitó vacaciones.

No obstante, la trabajadora sería bachiller en Ciencias Sociales, a pesar de que para el cargo se necesita ser titulada y estar habilitada en un colegio profesional. Ante esto, se cuestiona los documentos firmados durante su interinato.