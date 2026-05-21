Tras la gestión del Abog. Jorge Hurtado Herrera, gobernador regional de Ica y el M.C Carlos Navea Méndez, Director del Hospital Regional de Ica, se puso al servicio de la población los nuevos equipos biomédicos entregados por el Gobierno Regional, alcanzando a la fecha un 60 % de avance en su implementación.

Estos modernos equipos ya se encuentran operativos en diversos servicios del HRI como parte del proceso de modernización hospitalaria mediante IOARR, con una inversión superior a 18 millones de soles destinada a fortalecer progresivamente la capacidad resolutiva del establecimiento y mejorar la calidad de atención de los pacientes.

Detección temprana

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI-Neo), los ventiladores mecánicos recientemente adquiridos permiten brindar soporte respiratorio especializado a recién nacidos prematuros y de alto riesgo, contribuyendo a estabilizar sus funciones vitales y mejorar sus posibilidades de recuperación.

Asimismo, en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, estos modernos equipos fortalecen la atención de pacientes en estado crítico que requieren asistencia respiratoria continua, incrementando la capacidad de respuesta del hospital y garantizando una atención oportuna y de alta complejidad.

Por otra parte, los nuevos ecocardiógrafos, ubicados en los servicios de Emergencia y Cardiología, permiten evaluar de manera rápida y precisa la actividad cardíaca de los pacientes con dolor torácico, arritmias u otras afecciones cardiovasculares, facilitando el diagnóstico inmediato y la toma de decisiones médicas oportunas.

De igual manera, en el área de Diagnóstico por Imágenes, el moderno ecógrafo permite realizar estudios con mayor nitidez y precisión, contribuyendo a la detección temprana de diversas enfermedades y al seguimiento adecuado de los pacientes mediante un diagnóstico confiable y oportuno.

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