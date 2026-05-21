Un sicario asesinó a balazos a un conductor de un taxi colectivo, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Un pasajero resultó herido.

La víctima identificada como Jorge Cárdenas Gavilán, de 51 años, falleció horas después en el hospital Hipólito Unanue.

De acuerdo a América Noticias, el ataque ocurrió en la avenida Las Lomas, a la altura del cruce con el jirón Cajamarquilla, en la zona de Zárate.

Testigos relataron que los agresores esperaron a un lado de la pista y dispararon cuando el vehículo se detuvo debido a la luz roja del semáforo. Los proyectiles impactaron en el conductor y a un pasajero que sobrevivió con heridas.

Vecinos auxiliaron a las víctimas y las trasladaron al hospital de inmediato, donde confirmaron la muerte del chofer.

Según las primeras informaciones, los atacantes escaparon en una motocicleta con dirección hacia el distrito El Agustino.

La unidad afectada pertenece a una empresa de transporte que cubre diariamente la ruta entre Puente Nuevo y el Portón de Jicamarca. Las autoridades investigan el móvil del crimen y no descartan que se trate de un casos de extorsión.