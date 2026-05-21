La Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú recibió el material electoral destinado a los peruanos residentes en el exterior para la segunda vuelta electoral, con el objetivo de distribuirlo a las sedes diplomáticas y consulares habilitadas en distintos países.

La actividad se desarrolló en la sede institucional de la Cancillería y contó con la participación de los titulares de los organismos electorales. Durante una conferencia de prensa, el vicecanciller y secretario general de la Cancillería, Eric Anderson, informó que el Perú contará con más de 200 centros de votación en el extranjero.

Más de 200 centros de votación habilitados

Según detalló el funcionario, los locales de votación estarán ubicados en embajadas, consulados y consulados honorarios del Perú en diversas partes del mundo.

Asimismo, destacó que una de las novedades para esta segunda vuelta electoral es la habilitación de centros de votación en representaciones diplomáticas ubicadas en Medio Oriente.

Entre las sedes mencionadas figuran Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Dubái.

Material electoral será enviado vía DHL

Eric Anderson explicó que el traslado del material electoral se realiza a través de la empresa internacional DHL para garantizar su llegada a tiempo a las distintas sedes.

Además, precisó que cinco correos diplomáticos viajarán a destinos considerados de mayor complejidad logística para agilizar la entrega del material electoral.

El vicecanciller agradeció la presencia de los presidentes de los organismos electorales, Roberto Burneo y Bernardo Pachas, durante el acto de entrega y coordinación del traslado.

“Esperamos que este sea el inicio de una excelente segunda vuelta de jornada electoral y cumplir con todos los objetivos que nos hemos trazado”, declaró Anderson.