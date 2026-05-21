Pedro Francke, exministro de Economía de Pedro Castillo y hoy integrante del equipo técnico del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), se manifestó a favor de la continuidad de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú.

“Yo sí le pediría (que continuara)”, declaró para RPP, al ser consultado sobre la permanencia de Velarde en la mencionada institución, encargada de preservar la estabilidad monetaria y mantener la inflación dentro del rango meta.

Discrepancia

Estas declaraciones de Francke, sin embargo, marcan una diametral distancia con lo dicho por Roberto Sánchez durante la campaña electoral, en la que el congresista formuló severas críticas contra Velarde.

“Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de (eventual) gobierno lo vamos a echar, porque es usted una vergüenza, solamente ha trabajado para mantener contentos y felices a las empresas transnacionales”, expresó Sánchez hace un mes.

Pese a esta muy difundida postura, Francke habló ayer de preservar la estabilidad.

“Hay que buscar la continuidad del BCR, por supuesto, y Roberto (Sánchez) ha dicho que se tomaría un café”, matizó el economista.

Barajo

En otro momento, el asesor de economía de Juntos por el Perú (JP) sostuvo que la posible ratificación de Velarde en el BCR también pasa por la decisión que se adopte en su directorio.

“Ratificar a Velarde depende, no es tan fácil. El cargo de presidente es muy importante, pero hay un cuerpo colectivo. La parte que es compleja es que hay que nombrar un buen directorio. No puedes nombrar a un buen presidente, pero tener un mal equipo”, añadió Francke.

Cabe recordar que según el artículo 86 de la Constitución, el Ejecutivo designa a cuatro de los siete miembros del directorio del BCR, “entre ellos al presidente”.