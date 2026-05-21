La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la ODPE Castilla, confirmó la habilitación de 115 locales de votación para la Segunda Elección Presidencial 2026, que se realizará el próximo 7 de junio, donde más de 380 mil ciudadanos acudirán a ejercer su derecho al voto.

El jefe de la ODPE Castilla, Juan Carlos Cajusol Bances, informó que el personal de la ONPE culminó las labores de verificación e inspección de los centros de sufragio ubicados en ocho distritos y trece centros poblados de la circunscripción electoral.

Los locales de votación están distribuidos en los distritos de Castilla, Catacaos, Cura Mori, La Arena, La Unión, El Tallán, Las Lomas y Tambogrande.

La autoridad electoral precisó que la mayoría de estos locales corresponde a instituciones educativas que ya fueron verificadas al 100 %, constatándose que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, accesibilidad, iluminación, señalización y servicios básicos para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

“Buscamos asegurar la comodidad y seguridad de los electores, miembros de mesa, personeros y demás actores electorales durante estos comicios decisivos para el país”, manifestó Cajusol Bances.

Para esta segunda vuelta presidencial, la ODPE Castilla continuará con el despliegue de acciones operativas para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada electoral, en la que se instalarán 1 296 mesas de sufragio en toda la jurisdicción.