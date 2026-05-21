Un grupo de avezados delincuentes, provistos de una escalera y diversas herramientas, irrumpió en la joyería “Jhordan” ubicada en el cercado del distrito de Catacaos, en Piura, y se llevaron decenas de piezas de oro. Todo valorizado en más de un millón de soles.

Según las imágenes de las cámaras de vigilancia, cerca de la 1:33 de la madrugada de ayer, tres hampones llegaron por la parte posterior del local, en el jirón Arequipa. Allí, uno de ellos utilizó una escalera para ingresar a un inmueble deshabitado con un portón. Una vez dentro, un cómplice retiró la escalera para no levantar sospechas, permitiendo luego el ingreso de los otros dos delincuentes.

“(Los delincuentes) han subido al techo con una escalera. Luego han rampado por encima de un espacio (en el techo) que hay de casi unos cincuenta centímetros. Ahí, han roto tres ladrillos que hay encima, para poder ingresar al local”, señaló el encargado de la joyería.

Posteriormente, rompieron el techo que sería de drywall e hicieron un orificio para descender directamente al área principal de la joyería, ubicada en la cuadra 6 de la calle Comercio.

Ya estando dentro del ambiente principal del local, los hampones solo alzaron con decenas de joyas de oro que estaban en una vitrina y en un mostrador. “Me imagino que han sabido que (ahí) solo habían joyas de oro, porque solo eso se han llevado”, indicó el encargado del local.

Los hampones permanecieron más de tres horas en el local para cometer el robo. Así lo demuestran las cámaras de vigilancia de negocios cercanos que captaron a tres sujetos cargando una escalera, herramientas y lo que serían maletines con los robado, saliendo por el portón de la parte posterior del jirón Arequipa a las 4:13 de la mañana de ayer.