El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), viene brindando atención especializada a un ejemplar juvenil de zorro de Sechura (Lycalopex sechurae), rescatado en el distrito de Castilla, tras ser hallado herido en la vía pública.

El animal silvestre fue inicialmente auxiliado por personal de Serenazgo en el sector Pampas, luego de que ciudadanos alertaran sobre su presencia en condiciones de vulnerabilidad. Tras su rescate, el ejemplar fue puesto a disposición de los especialistas del Serfor en Piura, quienes activaron los protocolos de atención a fauna silvestre.

De acuerdo con la evaluación preliminar, el zorro presenta una lesión en la parte inferior del cuerpo que limita su desplazamiento. Debido a la gravedad de su condición, viene recibiendo atención médico veterinaria para establecer un diagnóstico preciso y definir el tratamiento correspondiente. El espécimen permanecerá en observación hasta determinar su evolución y las condiciones para una eventual liberación en su hábitat natural.

El especialista en fauna silvestre del Serfor en Piura, Max Guerra, explicó que el zorro es una especie cuya distribución abarca la costa norte del país, siendo frecuente su presencia en la región. En ese sentido, señaló que el crecimiento urbano y la expansión de actividades humanas incrementan las interacciones entre la fauna silvestre y la población.

“El zorro cumple un rol importante en el equilibrio del ecosistema, ya que contribuye al control de poblaciones de otras especies. Por ello, es fundamental promover una convivencia responsable, evitando su manipulación, alimentación o agresión”, precisó.

El Serfor recordó que, ante el avistamiento de fauna silvestre, la ciudadanía debe reportar el hecho a las autoridades competentes y evitar intervenir directamente, a fin de no poner en riesgo su integridad ni la del animal.