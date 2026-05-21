Ante la proximidad de la segunda vuelta electoral, el Frente Social Arequipa oficializó su respaldo a la candidata presidencial Keiko Fujimori y exhortó a la ciudadanía a reflexionar sobre su voto. El colectivo sostuvo que el país requiere estabilidad, defensa de la democracia y continuidad económica frente al actual escenario político nacional.

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El vocero y representante del grupo, Yamel Romero Peralta, señaló que el Perú atraviesa uno de los momentos más decisivos de los últimos años, e indicó que propuestas basadas en la improvisación o discursos radicales podrían incrementar la incertidumbre política y afectar el desarrollo del país.

ALTERNATIVA

Romero Peralta afirmó que el Frente Social Arequipa decidió respaldar a Fujimori al considerar que representa una alternativa con experiencia y capacidad de gestión. Asimismo, manifestó que el objetivo es evitar “aventuras políticas” que podrían poner en riesgo la inversión, el empleo y la estabilidad institucional.

“El Perú necesita avanzar, recuperar confianza y evitar aventuras políticas que puedan poner en riesgo el desarrollo nacional. Esta posición no significa renunciar a la crítica ni olvidar errores del pasado, sino asumir con responsabilidad el deber de elegir pensando en el futuro del país, la defensa del empleo, la inversión, el orden institucional y la paz social”, expresó Yamel Romero Peralta.

El dirigente sostuvo además que diversas organizaciones y exautoridades de Arequipa y el sur del país expresan respaldos a la candidatura de Fuerza Popular. Entre los participantes estuvieron exfuncionarios, representantes gremiales y dirigentes vinculados a sectores productivos y sociales.