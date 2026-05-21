Para Brenda Sparrow Balcázar, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios en Comex Perú, la formalización laboral y de empresas, junto a la inversión privada, son los puntos que el próximo gobierno deberá priorizar para dinamizar la economía peruana.

“Para reducir la pobreza, el camino más directo es la generación de empleo formal, es lo ideal; para esto, las políticas que resultan más acertadas para esto son el permitir que haya mayor inversión privada y mayores emprendimientos, porque pensemos no solo en las grandes empresas, sino en las familias más pequeñas”, señaló.

PROSPERIDAD

La especialista indicó que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos requiere de un ambiente tranquilo y seguro para emprender, no solo con políticas desde el Ejecutivo nacional, sino también por parte de los gobiernos locales, vinculado con la simplificación administrativa, que pasa por revisar los trámites existentes para que los empresarios de todo nivel tengan el incentivo suficiente para formalizarse.

“Sin formalidad no va a mejorar la recaudación de impuestos y, por ende, no se va a beneficiar el ciudadano de los servicios públicos que se puedan mejorar, como brechas de salud, de infraestructura, que son aspectos prioritarios”, acotó.

Sparrow mencionó que, debido a la volatilidad política de los últimos años, este cierre de brechas no avanzó, por lo que el aspecto económico que pueda plantear la próxima gestión no será suficiente si no se garantiza una estabilidad política. “La falta de institucionalidad está haciendo como el peor mensaje para el inversionista, tanto a nivel nacional como a nivel internacional”, aseguró.

No obstante, la estabilidad económica no es lo único que se debe priorizar en los próximos años, sino también el cierre de brechas sociales y el acceso a los servicios públicos de calidad, los cuales deben ir acompañados de una simplificación de trámites desde el nivel nacional hasta el local.