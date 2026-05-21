Familiares de la pequeña Angie Z.P. (11) años, quien fue atropellada cuando salía de su colegio por la plaza Zela, organizan una pollada para costear los gastos de su tratamiento médico.

La actividad social se realizará este sábado 23 de mayo a partir de las 9 horas en la asociación Villa El Transportista manzana 201 lote 5, a media cuadra del colegio José Antonio Encinas en el distrito Gregorio Albarracín. Como refrerencia, según indican, puede tomarse un bus de la ruta 11.

Usará clavos durante dos años

La madre de la menor, Marisol Pacovilca Arhuata (41), informó que luego de someterse a la infante a operaciones debido a una fractura en la pierna izquierda debe usar clavos durante dos años a fin de que los huesos suelden correctamente y pueda caminar de manera adecuada.

El atropello de la menor se produjo en la esquina de la calle Zela y general Vizquerra el pasado 28 de abril cuando salía de la institución educativa para señoritas María Ugarteche de Maclean.

Menor de 11 años y su madre fueron impactadas el pasado 28 de abril. (Foto: Difusión)

Conductores no asumen responsabilidad

La camioneta Jeep color beige de placa F0J-363, manejada por Julia Carlín y Félix (26) y la camioneta Chevrolet verde de matrícula Z4H-707, conducida por Pedro Vargas Rodríguez, colisionaron y el primer vehículo arrolló a la menor y a su madre que estaban en la vereda. Los implicados en el accidente no asumieron ningún gasto y solo esperan el resultado de la investigación.

La familia de la escolar invoca la solidaridad de la comunidad para ayudar a solventar los gastos que han surgido a raíz del terrible accidente. El diagnóstico de la menor del sexto grado de primaria es fractura de fémur distal izquierdo y policontusa; mientras que su madre en su momento se le diagnosticó con contusión en la rodilla izquierda por accidente de tránsito.