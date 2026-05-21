La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Arequipa recomendó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en contra de Dilia Hildaura Urquizo Valdivia, jefa de la Oficina de Integridad, por presuntas faltas cuando ocupaba el cargo de jefa de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos en la Región.

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CASO

En el expediente presentado por la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, remitido en el 2025, se señala que la funcionaria incurrió en falta al no observar la contratación de dos personas que prestaron servicios a favor de la Región sin concurso público de méritos, y por el contrario, dando el consentimiento para su contratación.

Este expediente se inició a raíz de un informe de Contraloría en el que se advirtió la contratación de dos servidoras bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276 en el 2024 sin previo concurso público, siendo contratadas para asistir en la Gerencia General Regional, en ese entonces a cargo de Norma Mamani Coila.

Aunque las contrataciones de Yurema Yohaida Torres Choque, entre julio y diciembre del 2024, y de Solanch Azucena Agreda León, entre abril y diciembre del 2024, fueron recomendadas por la antecesora en el cargo de Recursos Humanos, para la Secretaría Técnica PAD, el no observar las contrataciones, además de firmar los contratos posteriores, son motivos para iniciar el proceso sancionador en contra de quien hoy se encarga de recepcionar las denuncias de presunta corrupción al interior de la Región.

Por esta falta, Urquizo Valdivia podría ser sancionada con una suspensión de 365 días calendarios, caso que es seguido por Marvín Condori, jefe de la Oficina de Administración.