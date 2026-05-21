La construcción del nuevo Centro de Salud de Corire, en el distrito de Uraca, provincia de Castilla, ha sido observada por la Contraloría debido a su cercanía con una estación de venta de combustibles y un campo deportivo, situación que es considerada de riesgo para los pacientes que serán atendidos en este establecimiento, así como para su personal.

En el Informe de Control N.º 003-2026, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Castilla, respecto a la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Corire”, valorizada en más de 28 millones de soles, se detalla que la distancia entre el terreno donde se ejecuta la obra y el grifo sería de aproximadamente 42.45 metros, mientras que la separación con el campo deportivo llegaría a 41.52 metros.

DIFERENCIA

Ambas medidas están por debajo del margen técnico señalado para este tipo de establecimientos, que recomienda evitar ubicaciones cercanas a lugares que puedan generar concentración de personas, ruido, riesgos por combustibles u otros factores externos.

Para la Contraloría, esta situación podría afectar las condiciones de seguridad y tranquilidad necesarias para la atención médica. Además, advierte que la cercanía al grifo podría exponer a los usuarios y trabajadores a eventuales riesgos vinculados con materiales inflamables.

MÁS OBSERVACIONES

El informe también advierte que hay retrasos en varias partidas de la obra respecto al cronograma vigente, además de la participación de profesionales que, según la verificación realizada, no figurarían como habilitados en el Colegio de Ingenieros del Perú. Esta situación podría comprometer la validez técnica y contractual de los trabajos ejecutados.