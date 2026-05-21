La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el traslado, por vía terrestre y aérea, del material electoral que se utilizará en las elecciones primarias de 74 organizaciones políticas, entre partidos, alianzas electorales y movimientos regionales, para escoger a sus candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del 4 de octubre.

El despliegue está dirigido a las 24 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior del país y se realizará hasta el sábado 23 de mayo.

Las ODPE más alejadas, como Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Cusco y Puno, recibirán el material mediante vuelos comerciales, mientras que otras regiones serán abastecidas por carretera bajo custodia de la Policía Nacional.

El material incluye cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores y útiles para la instalación y escrutinio de mesas.