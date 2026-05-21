Especialistas en salud pública alertaron sobre el incremento de casos de sarampión y tos ferina en Perú, y exhortaron a la población y autoridades a reforzar las coberturas de vacunación para evitar nuevos brotes de enfermedades prevenibles.

Según la información difundida, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica por el riesgo de reintroducción del sarampión en el país, donde ya se reportaron más de 40 casos confirmados de una enfermedad que había sido erradicada.

A ello se suma el incremento de casos de tos ferina o coqueluche, que supera los 700 contagios y registra más de 10 fallecidos en lo que va del año.

Especialistas advierten retroceso en cobertura de vacunación

La pediatra neonatóloga Nancy Olivares advirtió que el retorno de enfermedades prevenibles refleja la importancia de mantener los esquemas de inmunización actualizados.

“El retorno del sarampión y el incremento sostenido de la tos ferina nos recuerdan que la vacunación no es opcional; es nuestra principal herramienta para evitar que enfermedades prevenibles sigan cobrando vidas en el Perú”, señaló la especialista.

La preocupación también se extiende a nivel regional. Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que los casos de tos ferina en América pasaron de 11,202 en 2023 a 66,184 en 2024, lo que representa un incremento de 490 %.

Asimismo, estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF revelan que más de 1.4 millones de niños en la región no recibieron ninguna dosis de la vacuna DPT contra difteria, tos ferina y tétanos.

Recomendaciones para prevenir enfermedades

Ante este escenario, especialistas recomendaron revisar el carné de vacunación de niños y adultos, especialmente las dosis contra sarampión, rubéola, paperas y tos ferina.

También sugirieron verificar los niveles de vacunación en nidos y guarderías, además de actualizar las vacunas en adultos mayores y mujeres gestantes para reducir riesgos de contagio.

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Otra de las recomendaciones es planificar la vacunación antes de realizar viajes internacionales, especialmente ante eventos de gran movilización como el Mundial de Fútbol 2026, debido al riesgo de importación de enfermedades prevenibles.

Los especialistas recordaron que las vacunas incluidas en el calendario nacional son gratuitas y se aplican en establecimientos del Ministerio de Salud sin necesidad de cita previa.