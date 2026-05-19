Convertirse en madre implica mucho más que cambios físicos. La ciencia ha demostrado que la maternidad desencadena transformaciones biológicas, hormonales, neurológicas, psicológicas y sociales que impactan profundamente en la vida de las mujeres.

Este proceso tiene un nombre: matrescencia, un concepto impulsado por la psiquiatra Alexandra Sacks para describir la transición emocional e identitaria que atraviesan las mujeres al convertirse en madres.

La propuesta busca visibilizar una experiencia que muchas mujeres viven en silencio y que suele confundirse con “debilidad” o falta de adaptación, cuando en realidad corresponde a una etapa compleja de transformación personal.

Cambios en el cerebro y en la rutina

La revista especializada Nature Neuroscience indicó que el cerebro femenino experimenta cambios anatómicos desde el primer trimestre del embarazo y nuevamente después del parto.

Estos cambios ocurren mediante mecanismos de neuroplasticidad comparables a los que se presentan durante la adolescencia.

“La matrescencia no es un trastorno ni una crisis, sino una transición profunda que merece acompañamiento, empatía y comprensión”, señaló Olga Cirilo, obstetra en colaboración con Kimberly-Clark.

Según explicó, este proceso suele evidenciarse con mayor intensidad durante el primer año del bebé, etapa marcada por modificaciones en la rutina, falta de sueño y exigencias constantes.

La carga mental y el agotamiento emocional

La matrescencia también se refleja en la llamada carga mental materna, relacionada con la planificación constante del hogar, la anticipación de necesidades y la gestión emocional de la familia.

Este desgaste puede ir más allá del cansancio físico y afectar el bienestar emocional de las madres.

A ello se suma la sensación de perder temporalmente espacios personales, amistades o proyectos propios debido a las nuevas responsabilidades vinculadas a la maternidad.

Según estudios realizados en España, tres de cada cuatro madres dejaron de darse tiempo para sí mismas y nueve de cada diez sienten culpa cuando intentan hacerlo. Además, siete de cada diez señalan que dejaron de frecuentar a sus amistades.

Del aislamiento al empoderamiento

Especialistas destacan que nombrar la matrescencia permite abrir conversaciones más honestas sobre la maternidad y promover redes de apoyo entre mujeres.

Las investigaciones de la psicóloga Aurelie Athan, quien desarrolló el concepto desde 2008, sostienen que comprender esta transición puede ayudar a reducir la ansiedad materna y mejorar el bienestar emocional.

En esa línea, Huggies impulsa la iniciativa “Un día para mamás”, una campaña orientada a visibilizar la matrescencia y generar espacios de reconexión para las madres.