La hipertensión arterial pulmonar (HAP), considerada una enfermedad rara, podría afectar a unas 3 mil personas en el Perú, según estimaciones del Ministerio de Salud (Minsa).

Especialistas advirtieron que esta condición suele presentar síntomas poco específicos, lo que retrasa su diagnóstico y tratamiento oportuno.

Falta de aire y desmayos son señales de alerta

La doctora Pilar Escribano, especialista en cardiología clínica y directora de la Unidad de Hipertensión Pulmonar del Hospital 12 de Octubre de España, explicó que los síntomas iniciales suelen confundirse con otros problemas respiratorios o cardíacos.

“El síntoma más común es la falta de aire o disnea. El siguiente es el síncope o desmayo al hacer esfuerzo”, indicó.

La especialista precisó que la enfermedad puede avanzar rápidamente y afectar directamente el corazón derecho, obligándolo a trabajar en exceso hasta deformarse.

Diagnóstico temprano mejora supervivencia

Durante una telecapacitación organizada por el Ministerio de Salud en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, Escribano enfatizó la importancia de detectar la enfermedad a tiempo.

“El tiempo es absolutamente fundamental: cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor es la supervivencia”, afirmó.

Por ello, pidió intensificar el uso de pruebas básicas como:

Ecocardiograma

Cateterismo cardíaco derecho

Evaluaciones cardiológicas especializadas

Embarazo representa alto riesgo para pacientes

La especialista también alertó que la hipertensión arterial pulmonar representa un riesgo importante durante el embarazo.

Indicó que esta condición incrementa significativamente el riesgo de muerte tanto para la madre como para el bebé, además de elevar la probabilidad de parto prematuro.

Por ello, recomendó evitar el embarazo en pacientes diagnosticadas con la enfermedad.

Minsa destaca acceso a tratamiento desde 2025

El doctor Meyer Helizalde, secretario técnico de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) del Minsa, informó que desde 2025 existen mecanismos más claros dentro del sistema de salud para facilitar el acceso a terapias.

“El sistema de salud nos da estas rutas y mecanismos que ayudan a tratar a nuestros pacientes”, señaló.

El especialista sostuvo que uno de los principales desafíos es lograr que el personal médico utilice adecuadamente estas rutas para garantizar tratamientos oportunos.

Especialistas piden mayor sensibilización

La capacitación estuvo orientada a fortalecer el conocimiento clínico y administrativo del personal de salud sobre la enfermedad.

Especialistas coincidieron en que la educación médica continua y la sensibilización de autoridades son fundamentales para mejorar la atención de los pacientes con hipertensión pulmonar en el país.