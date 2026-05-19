La nueva epidemia de ébola en República Democrática del Congo (RDC) genera preocupación internacional debido a una combinación de factores que dificultan su control.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre “la amplitud y la rapidez” del brote detectado en el este del país, donde ya se sospecha que más de 130 personas murieron a causa de la enfermedad.

Aunque RDC enfrentó anteriormente 17 epidemias de ébola, esta vez las autoridades sanitarias lidian con una cepa poco frecuente denominada Bundibugyo.

¿Qué diferencia tiene la cepa Bundibugyo?

Especialistas explicaron que la cepa Bundibugyo fue identificada anteriormente solo en dos brotes, por lo que existe poca información científica sobre su comportamiento.

La inmunóloga francesa Aurélie Wiedemann, investigadora del Inserm, señaló que la situación responde a “una desafortunada conjunción de circunstancias”.

Actualmente no existe una vacuna ni tratamiento de eficacia comprobada específicamente para esta variante.

Además, las pruebas de detección utilizadas inicialmente estaban diseñadas principalmente para la cepa Zaire, la más conocida del virus, lo que habría retrasado la identificación del brote.

Falta de recursos y zonas de conflicto complican respuesta

Las dificultades sanitarias se agravan debido a las condiciones geográficas y sociales del este de RDC, donde existen zonas de conflicto armado y regiones rurales de difícil acceso.

Las organizaciones humanitarias también enfrentan una reducción de la ayuda internacional.

Mamadou Kaba Barry, representante de la ONG Alima, indicó que la disminución de financiamiento afecta directamente la capacidad de respuesta en el terreno.

Según explicó, el rastreo de contactos y el aislamiento rápido de casos son fundamentales para contener la propagación.

Ritos funerarios también representan un riesgo

Los expertos señalaron que algunas prácticas culturales vinculadas a los funerales pueden facilitar la transmisión del virus.

“Nos despedimos del difunto, le damos un último baño, le besamos... Son costumbres culturales arraigadas desde hace milenios, pero suponen una dificultad”, comentó Barry.

El ébola se transmite mediante contacto con fluidos corporales de personas infectadas.

OMS descarta, por ahora, riesgo pandémico

Pese al avance del brote y su expansión hacia países vecinos como Uganda, la OMS considera que la situación representa una emergencia sanitaria internacional, aunque no una pandemia.

La epidemióloga Anne Cori, del Imperial College London, explicó que el ébola es menos contagioso que enfermedades como el covid-19 o el sarampión.

“El virus requiere un contacto bastante cercano para transmitirse, lo que limita su capacidad de propagación mundial”, indicó.