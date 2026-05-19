La Organización Mundial de la Salud informó que se encuentra trabajando en el desarrollo de una vacuna dirigida a la variante del ébola detectada en el actual brote registrado en la República Democrática del Congo. La enfermedad ha provocado hasta el momento al menos 130 fallecidos y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.

La representante de la OMS en República Democrática del Congo, Anne Ancia, explicó que especialistas internacionales sostendrán reuniones técnicas para evaluar el avance de los estudios científicos. Además, indicó que las investigaciones se realizan junto a instituciones como la Universidad de Oxford.

En relación con los plazos estimados para obtener resultados, la funcionaria señaló “esta tarde habrá una reunión con expertos internacionales para analizarlo; trabajamos con instituciones como la Universidad de Oxford y se habla de unos dos meses, pero ojalá podamos acelerar el proceso”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) espera que en dos meses pueda desarrollarse una vacuna para la variante del actual brote del virus ébola en la República Democrática del Congo (RDC) que ha causado al menos 130 muertes. pic.twitter.com/xz1KrFmtFG — EFE África (@EFEafrica) May 19, 2026

Variante detectada no responde a vacuna previa

La OMS precisó que el actual brote corresponde a la variante Bundibugyo del virus del ébola. Esta cepa es distinta a la variante Zaire, que fue responsable del brote registrado en 2019.

Ancia explicó que la vacuna previamente aprobada por el organismo internacional sí era efectiva frente a la variante Zaire, pero no contra la detectada actualmente. Además, señaló que existen dos moléculas que continúan en fase de estudio como parte de la búsqueda de una nueva fórmula.

Las autoridades sanitarias también reconocieron problemas durante los primeros días del brote debido a limitaciones en los laboratorios de la zona. Según indicaron, los centros médicos estaban preparados únicamente para detectar la variante Zaire.

Debido a ello, algunos pacientes fueron diagnosticados inicialmente con malaria antes de confirmarse el contagio de ébola. Esta situación retrasó la identificación de los primeros casos relacionados con la nueva variante.

Más de 500 casos sospechosos

De acuerdo con los últimos reportes, las autoridades han identificado más de 500 casos sospechosos en distintas zonas de República Democrática del Congo. La OMS indicó además que la letalidad de esta variante parecería ser menor en comparación con brotes anteriores registrados en Uganda.

La representante del organismo internacional explicó que, en epidemias previas asociadas a esta variante, entre el 40 % y 50 % de las personas infectadas fallecieron. Sin embargo, señaló que todavía continúan las evaluaciones para determinar el comportamiento actual del virus.

Costumbres funerarias favorecen contagios

La OMS alertó que algunas prácticas culturales relacionadas con los entierros continúan facilitando la propagación de la enfermedad. Según explicó Anne Ancia, uno de los primeros casos detectados estuvo relacionado con la manipulación del cuerpo de una persona fallecida.

La emergencia sanitaria también enfrenta dificultades debido a la presencia de grupos armados en las zonas afectadas. Organismos internacionales advirtieron que millones de desplazados internos podrían quedar expuestos a mayores riesgos de contagio.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados alertó sobre la vulnerabilidad de las personas desplazadas en medio del brote. A esto se suma la reducción de fondos internacionales destinados a atender emergencias humanitarias en el país.

Naciones Unidas informó que solo ha recibido una parte de los recursos solicitados para responder a las crisis sanitarias en República Democrática del Congo durante este año. Mientras tanto, organizaciones humanitarias continúan enviando equipamiento para reforzar medidas de prevención y entierros seguros.