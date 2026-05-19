Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana, intervinieron a dos presuntas integrantes de la banda delictiva “Las Muñecas de la droga”, implicados en el presunto delito de comercialización, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, durante un operativo ejecutado en la ciudad de Sullana.

La acción policial se realizó la mañana del lunes, en una vivienda ubicada en la cuadra seis de la calle Balta de esta localidad, donde se logró intervenir a Yomira Rossangela Z.P. (31) alias “La Chata” y Sayda Isamar R.F. (35), alias “La Negra”, en poder de 182 bolsitas de al parecer clorhidrato de cocaína. Asimismo, se incautó dos celulares y dinero.

Al estar en flagrancia delictiva, las mujeres quedaron detenidas y puestas a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias de acuerdo con ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.

De otro lado, personal del Departamento de Investigación Criminal PNP Sullana, capturó a Víctor Manuel CH. Z. (38), quien presentaba una requisitoria vigente por el presunto delito de extorsión.

La intervención policial se realizó en la cuadra uno de la calle José María Raygada, a la altura de parte posterior de la ex base de Sullana, donde el sujeto fue ubicado y detenido en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo.

Tras su detención, esta persona fue conducida a la sede policial y puesta a disposición de la autoridad judicial solicitante para las diligencias de ley correspondiente.