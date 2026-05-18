El crucero MV Hondius, que registró un brote de hantavirus durante una travesía iniciada en Argentina, atracó este lunes en el puerto de Róterdam, en Países Bajos.

La embarcación llegó con el mínimo de tripulación luego de que se confirmaran al menos siete casos positivos y tres fallecidos relacionados con el virus.

Las autoridades neerlandesas iniciaron un procedimiento de limpieza, desinfección y control sanitario del navío.

OMS descarta riesgo comparable al covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) intentó reducir la alarma internacional generada por el caso y aseguró que el riesgo sanitario global sigue siendo bajo.

“Se ha reevaluado el riesgo para la salud pública y el riesgo global sigue siendo bajo”, indicó el organismo en un comunicado.

La OMS precisó además que el riesgo de transmisión disminuirá tras el desembarco de pasajeros y la aplicación de medidas de control.

Barco partió desde Argentina

El MV Hondius había iniciado su recorrido el 1 de abril desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, rumbo a Cabo Verde.

Durante la travesía se detectó un brote de hantavirus de la cepa Andes, considerada la única variante documentada con transmisión de persona a persona.

La enfermedad es endémica en algunas zonas de Argentina y suele contagiarse inicialmente por contacto con saliva, orina o heces de roedores infectados.

Tres personas murieron durante la travesía

Entre las víctimas mortales figuran una mujer alemana cuyo cuerpo permanece aún a bordo de la embarcación.

Además, dos pasajeros —un neerlandés y un británico— fueron evacuados de emergencia hacia Países Bajos y hospitalizados.

Las autoridades informaron que ambos permanecen estables.

Más de 120 pasajeros fueron evacuados

Más de 120 pasajeros y tripulantes fueron trasladados hacia sus países de origen o sometidos a cuarentena en Países Bajos.

Entre las personas que permanecían a bordo hasta la llegada a Róterdam se encontraban:

17 filipinos

4 neerlandeses

4 ucranianos

1 ruso

1 polaco

Algunos deberán cumplir aislamiento en el puerto y otros realizarán cuarentena domiciliaria.

Brote generó dificultades diplomáticas

El brote obligó a realizar evacuaciones en Tenerife, en las Islas Canarias, luego de que Cabo Verde rechazara el ingreso del crucero a puerto.

La operación de repatriación involucró negociaciones entre distintos gobiernos europeos y autoridades regionales españolas.

Actualmente, todas las personas que continúan a bordo son asintomáticas, según informó la empresa Oceanwide Expeditions.