La hipertensión arterial afecta a más de 5 millones de personas en el Perú y se estima que cerca de la mitad desconoce que padece esta enfermedad.

Según el doctor Rubén Romero, presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, uno de los principales problemas es que más del 90% de los pacientes no presenta síntomas visibles, lo que retrasa el diagnóstico y tratamiento oportuno.

El especialista advirtió que la hipertensión no controlada puede dañar órganos vitales como el corazón, cerebro, riñones y ojos, aumentando el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal.

¿Qué es la hipertensión resistente?

El especialista explicó que algunos pacientes desarrollan hipertensión resistente, condición que ocurre cuando la presión arterial no logra controlarse pese al uso de tres medicamentos antihipertensivos en dosis máximas.

De acuerdo con estudios internacionales, entre el 8% y el 13% de pacientes hipertensos en tratamiento presenta esta condición. La cifra aumenta en personas con enfermedad renal crónica y trasplantes renales.

“Hay que estar muy atentos porque estos son los pacientes que más peligros enfrentarán”, señaló el doctor Romero.

Síntomas que pueden alertar sobre una crisis

Aunque la hipertensión suele avanzar sin síntomas, cuando la presión alcanza niveles muy elevados pueden aparecer señales de alarma como:

Dolor de cabeza intenso

Visión borrosa

Dolor en el pecho

Falta de aire

Mareos

Náuseas

Adormecimiento de rostro o extremidades

El especialista recomendó buscar atención médica inmediata ante cualquiera de estos síntomas.

Tratamientos disponibles en Perú

El doctor Romero señaló que el tratamiento depende del perfil clínico de cada paciente y requiere controles médicos constantes.

Entre las opciones terapéuticas disponibles figuran medicamentos antihipertensivos como betabloqueadores, diuréticos y bloqueadores del sistema renina-angiotensina.

Además, explicó que en el Perú ya se aplica la denervación renal, un procedimiento mínimamente invasivo utilizado en pacientes con hipertensión resistente. Esta tecnología está disponible tanto en el sector público como privado.

Factores de riesgo más frecuentes

El especialista identificó varios factores asociados al desarrollo de hipertensión:

Historial familiar

Consumo excesivo de sal

Sedentarismo

Sobrepeso y obesidad

Tabaquismo

Consumo excesivo de alcohol

Uso de sustancias recreativas

También recordó la importancia de medirse la presión arterial al menos una vez al año.

Cómo realizar correctamente la medición

Para obtener una medición confiable, el especialista recomienda:

Utilizar un tensiómetro automático de brazo

Reposar cinco minutos antes de la medición

Permanecer sentado con la espalda recta

Evitar café, alcohol y ejercicio 30 minutos antes

Realizar tres mediciones y promediar las dos últimas

Además, si la presión supera los 180/110 mmHg, se debe acudir inmediatamente a un centro médico.