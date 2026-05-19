Un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Pozo Santo, en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, dejó como saldo al menos cinco personas heridas, luego de la colisión frontal entre una camioneta y una miniván que trasladaba pasajeros desde Lima hacia la provincia de Ica.

Brutal choque

De acuerdo con información preliminar, el hecho se produjo cuando una de las unidades habría invadido el carril contrario, provocando el impacto frontal que dejó ambos vehículos con severos daños materiales.

La camioneta involucrada, de placa CVK-157, marca Mitsubishi y color gris metálico, terminó con la parte delantera completamente destruida a causa de la violencia del choque. El vehículo figura como propiedad de Juan Carlos Paquiyauri, según Sunarp.

Testigos del accidente señalaron que el conductor de la camioneta presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Incluso, una persona que registró el hecho en video aseguró que el chofer intentaba abandonar la zona pese a estar herido. En las imágenes difundidas se observa al conductor con el rostro ensangrentado en un área oscura y descampada.

La miniván, de placa D5K-962, también resultó gravemente afectada, quedando destrozada. Se informó además que la unidad no contaba con inspección técnica vigente, según los primeros reportes.

Tras el accidente, efectivos del Cuerpo General de Bomberos y personal de salud llegaron al lugar para brindar atención a los heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos. Algunos pasajeros presentaban lesiones de consideración y tuvieron que ser evacuados con inmovilización preventiva.

El tránsito en la zona se vio restringido durante varias horas mientras la Policía Nacional y equipos de emergencia realizaban las labores de rescate, auxilio y retiro de los vehículos siniestrados.

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