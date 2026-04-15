Momentos de tensión se vivieron en la segunda cuadra de la calle Tumbes, en la provincia de Ica, tras un violento accidente de tránsito protagonizado por un conductor que, según las autoridades, se encontraba en evidente estado de ebriedad.

Brutal atropello

El hecho, ocurrido en una zona comercial concurrida, quedó registrado por diversas cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a difundirse horas después del impacto. En los videos se observa cómo una camioneta moderna, que se presume era conducida por Romel García, colisiona contra una mototaxi y la arrastra varios metros.

Producto del fuerte impacto, la unidad menor terminó empotrada en el local “Casa Naturista Marina”, generando alarma entre comerciantes y transeúntes que se encontraban en el lugar. Varios testigos relataron escenas de desesperación tras el choque, mientras intentaban auxiliar a los afectados.

Como consecuencia del accidente, la mototaxi atropelló y arrastró a Lizarbe Palacios Marleni, de 53 años, quien resultó herida y fue trasladada de emergencia al hospital Santa María del Socorro. Asimismo, otra mujer que llevaba a un bebé en brazos sufrió golpes y una fuerte crisis nerviosa debido a la magnitud del siniestro.

Las primeras diligencias realizadas por las autoridades revelaron una serie de irregularidades. El conductor no solo habría estado en estado etílico, sino que además no contaba con autorización para el uso de lunas oscuras ni con la revisión técnica vehicular vigente. A ello se suma que el vehículo registraba una cobranza coactiva activa, lo que agrava su situación legal.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes exigen mayor control y fiscalización para evitar este tipo de hechos que ponen en riesgo la seguridad pública.

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