Momentos de pánico se vivieron la mañana del viernes en la segunda cuadra de la calle Tumbes, en el cercado de Ica, luego de que una camioneta protagonizara un violento accidente al impactar contra una mototaxi, generando daños materiales y dejando personas afectadas en plena zona comercial.

Accidente impactante

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una moderna camioneta, presuntamente en estado de ebriedad, perdió el control de su unidad y colisionó contra una mototaxi. Producto del impacto, el vehículo menor fue arrastrado varios metros hasta terminar empotrado dentro del local “Casa Naturista Marina”, ocasionando serios daños en la infraestructura del negocio.

La fuerza del choque provocó que gran cantidad de productos, entre hierbas y plantas medicinales, quedaran esparcidos en la vía pública. La escena reflejaba el fuerte impacto, con mercadería destruida y parte del puesto afectado, lo que obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito en la zona.

Como consecuencia del accidente, una mujer de aproximadamente 50 años resultó herida, presentando lesiones en la cabeza y el brazo, por lo que fue evacuada de inmediato a un hospital cercano. Asimismo, otra mujer sufrió golpes leves y un fuerte estado de shock, siendo atendida en el lugar por personal de emergencia.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, Serenazgo y miembros de la compañía de bomberos, quienes brindaron apoyo en la atención de las víctimas y el control de la situación. En tanto, el conductor y los involucrados fueron trasladados a la comisaría para continuar con las diligencias correspondientes.

El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan determinar las circunstancias exactas del accidente y confirmar si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. Se conoció además que cámaras de seguridad de la zona habrían captado el momento del impacto, mientras que la mujer herida se encuentra estable tras recibir atención médica.

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