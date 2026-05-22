La Fiscalía Provincial Penal de Machu Picchu inició diligencias para esclarecer las circunstancias en las que falleció un turista de nacionalidad australiana durante su recorrido por el Camino Inca. El hecho ocurrió en el sector conocido como “50 gradas”, en el tramo Wiñaywayna–Intipunku, dentro del parque arqueológico de Machu Picchu.

La víctima fue identificada como Mathew Cameron Patron, de 53 años, quien cayó a un abismo mientras realizaba la ruta turística. El caso es investigado por el Ministerio Público para determinar cómo se produjo el accidente y si existieron factores externos que influyeron en el desenlace.

¿Quiénes forman parte de la investigación?

Las diligencias están a cargo de la fiscal provincial María Teresa Huaco Cateriano, quien dispuso las acciones correspondientes tras el reporte del incidente ocurrido la tarde del último miércoles. El trabajo fiscal se desarrolla en coordinación con equipos especializados que participaron en el levantamiento del cuerpo.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga Zárate, confirmó que el Ministerio Público acudió al lugar donde fue hallado el cuerpo. El hallazgo se produjo en una pendiente de aproximadamente 400 metros cubierta por vegetación densa.

Durante el proceso de investigación se busca establecer si el accidente estuvo relacionado con el estado de la infraestructura del camino. También se evalúa si existían condiciones que deban ser verificadas en el mantenimiento de la ruta turística.

Hallazgo del cuerpo

El cuerpo del turista fue ubicado por rescatistas de la Policía Nacional del Perú en una zona de difícil acceso del parque arqueológico. Las labores de recuperación se realizaron en coordinación con las autoridades competentes debido a la complejidad del terreno.

El representante del Ministerio Público indicó que las investigaciones deberán confirmar si existieron fallas en elementos de seguridad del recorrido. Entre los aspectos a revisar se encuentran estructuras como barandas o puentes instalados en el trayecto.

En relación con ello, se evaluarán versiones sobre el estado de las instalaciones del Camino Inca que forman parte del circuito turístico. La finalidad es determinar si las condiciones del lugar cumplieron con los protocolos de seguridad establecidos.

El jefe de la Región Policial del Cusco, general Virgilio Velásquez Hurtado, informó que el cuerpo presentaba lesiones y fracturas compatibles con una caída de altura. La primera hipótesis apunta a que el impacto habría provocado la muerte del visitante extranjero.

Asimismo, se indicó que el turista formaba parte de un grupo guiado cuando ocurrió el accidente. La investigación también contempla la revisión del punto exacto donde se habría producido la caída.

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado a la morgue central del Cusco para la necropsia de ley. Las autoridades señalaron que el caso continúa en investigación y que aún no se han establecido conclusiones definitivas. Paralelamente, se coordinan acciones con el consulado de Australia en el Perú para el eventual traslado del cuerpo a su país de origen.