En medio de actividades proselitistas realizadas en la parte alta de San Juan de Lurigancho, Keiko Fujimori rechazó los cuestionamientos que recibe durante la campaña electoral y recordó que no ha ocupado la Presidencia de la República.

La candidata participó en una reunión con dirigentes sociales y vecinos del asentamiento humano El Rosal.

“Dicen Keiko tiene la culpa, pero no ha sido presidenta todavía. Los otros han sido presidentes” , señaló la lideresa de Fuerza Popular durante su intervención ante simpatizantes y representantes de comedores populares en la zona de Huáscar.

Durante su discurso, también cuestionó a sus adversarios políticos y aseguró que constantemente intentan atacarla públicamente.

“De mí han tratado de colgarse de mis faldas. De mí han tratado siempre de insultarme. Pero quiero decirles una cosa, yo no les hago caso a los insultos [...] Que se peleen con mi mano” , expresó ante los asistentes.