Las autoridades intervinieron a diversos vehículos de transporte público de pasajeros y sancionaron a uno de ellos, debido a que no contaba con la autorización correspondiente en la provincia de Sullana.

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El operativo fue realizado en el kilómetro 15 de la carretera Panamericana Norte, distrito de Marcavelica, donde fiscalizaron aproximadamente treinta vehículos, entre buses, camiones y tráileres con la finalidad de prevenir delitos vinculados al transporte ilegal, contrabando, tráfico de armas y productos pirotécnicos.

La diligencia fue realizada por los fiscales Kevin Antón y Sara Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana y contó con la participación de representantes de SUNAT - Aduanas, efectivos de la Policía, inspectores de SUCAMEC, así como fiscalizadores de la Dirección Regional de Transportes y de la SUTRAN.