Efectivos policiales recuperaron en el distrito fronterizo de Lancones, una motocicleta que había sido robada hace cinco años en la provincia de Sullana.

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La intervención fue realizada en una trocha carrozables del centro poblado La Peñita, luego que los agentes recibieran una la alerta de usuarios sobre un vehículo sospechoso que se encontraba escondido en una presunta “caleta”.

Ante esto, personal de Carreteras de Marcavelica acudió a la zona y verificó que la motocicleta de placa 0759-EP, registraba una denuncia por hurto desde el 8 de marzo del 2021. Según la información policial, el vehículo fue sustraído en el exterior de una vivienda del sector San Rafael del centro pobaldo de Chalacalá Baja en Sullana.