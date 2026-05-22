La Municipalidad de Jesús María informó que la rehabilitación del Campo de Marte podría finalizar durante la primera quincena de septiembre, luego de que Invermet resolviera el contrato con el consorcio Disamart por incumplimientos en la ejecución de las obras.

El alcalde Jesús Alberto Gálvez indicó que los trabajos apenas alcanzaban un avance del 30%, pese a que la entrega estaba prevista para este mes.

Durante declaraciones a Canal N, el burgomaestre señaló que el objetivo es acelerar la recuperación del espacio recreativo y ecológico.

“Tengo a bien que los vecinos están involucrados en la recuperación lo más pronto posible de este espacio ecológico y tenemos más o menos planificado con que debemos estar entregando esta obra en quincena de septiembre aproximadamente”, expresó.

El alcalde también precisó que la Municipalidad de Jesús María volverá a encargarse del mantenimiento de las áreas verdes y de la evaluación de más de 2.300 árboles del parque, luego de recibir la autorización de Invermet. Además, indicó que desde marzo se detectaron problemas en el riego, por lo que se realizaron acciones de emergencia para evitar mayores daños en el lugar.