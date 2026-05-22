Atentado se registró en Miramar, en el distrito de Moche.
Atentado se registró en Miramar, en el distrito de Moche.

Con un aparato explosivo, un grupo de delincuentes atacó la noche del jueves una vivienda en el sector Miramar, en el distrito trujillano de Moche.

La explosión destruyó parte del piso de concreto y rompió los vidrios de la ventana del inmueble, que se sitúa en la calle San Andrés. Además, el fuerte estallido causó zozobra entre los vecinos de la zona.

Ataque con explosivo en vivienda de Miramar
Video: Central De Seguridad Ciudadana - MDM

Hasta el lugar llegó el personal de serenazgo de Moche, que se encargó de reportar el caso a la comisaría del sector y al Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional. Los detectives quedaron a cargo de las investigaciones para identificar a los criminales.

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