Con un aparato explosivo, un grupo de delincuentes atacó la noche del jueves una vivienda en el sector Miramar, en el distrito trujillano de Moche.

La explosión destruyó parte del piso de concreto y rompió los vidrios de la ventana del inmueble, que se sitúa en la calle San Andrés. Además, el fuerte estallido causó zozobra entre los vecinos de la zona.

Video: Central De Seguridad Ciudadana - MDM

Hasta el lugar llegó el personal de serenazgo de Moche, que se encargó de reportar el caso a la comisaría del sector y al Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional. Los detectives quedaron a cargo de las investigaciones para identificar a los criminales.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad