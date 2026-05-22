El crimen organizado tiene bajo amenaza a profesores de instituciones educativas de La Libertad. Las últimas víctimas de la delincuencia son los maestros y la directora del centro educativo César Acuña Peralta del asentamiento humano El Progreso, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chepén. Este es el segundo colegio de la región en donde intimidan a la plana educativa.

Bajo amenaza

Según la denuncia ingresada en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chepén, hampones que dicen pertenecer a la organización delictiva “Los Malditos del Valle” exigen el pago de cupos para no atentar contra los representantes de la institución educativa.

Las intimidaciones se realizarían a través de mensajes en donde indican que conocen las rutas y medios de transporte que usan los profesores para trasladarse al colegio, por lo que si no cumplen con entregar el dinero los atacarán.

Ante esto, padres de familia y representantes de las rondas campesinas de El Progreso exigieron que la Policía resguarde el plantel, para dar seguridad a la plana docente y a los estudiantes.

Esta es la segunda amenaza al sector educación en la región. En marzo, criminales intimidaron a la directora de un jardín de niños en el distrito de La Esperanza, Trujillo. Además, preocupan los asaltos a maestros cuando se trasladan a sus centros educativos, sobre todo en las vías de las provincias de Virú, Julcán, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

Pide seguridad

La Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional La Libertad mostró “su más enérgico rechazo y profunda preocupación ante los constantes hechos de inseguridad, violencia y criminalidad que vienen afectando a nuestra región”.

Asimismo, condenó “los actos de extorsión y amenazas” dirigidos contra la plana educativa del colegio en Chepén.

“Rechazamos cualquier forma de violencia, intimidación o amedrentamiento que pretenda sembrar temor en nuestras instituciones educativas, y vulnerar el derecho de nuestros estudiantes a recibir una educación en espacios seguros, protegidos y libres de amenazas”, aseguró.

Igualmente, invocó a las autoridades y a la Policía a investigar con celeridad las amenazas. También a fortalecer “las acciones de prevención y protección en las instituciones educativas de la región”.

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