El presidente de la República, José María Balcázar, participó este viernes en la inauguración de la ampliación de redes de distribución eléctrica en el centro poblado Nuevo Paraíso, ubicado en la provincia de Chepén, región La Libertad. Durante la actividad, destacó que su gobierno viene impulsando proyectos destinados a reducir las brechas de acceso a servicios básicos en las localidades más alejadas del país.

El mandatario sostuvo que la atención a las poblaciones con mayores necesidades continúa siendo una prioridad para el Ejecutivo. Asimismo, señaló que el desarrollo de estas localidades requiere inversiones que permitan mejorar sus condiciones de vida y ampliar el acceso a servicios esenciales.





Destaca proyectos para reducir brechas

Durante su intervención, Balcázar indicó que aún existen necesidades pendientes que deben ser atendidas en distintos puntos del territorio nacional. En ese sentido, afirmó que el Gobierno mantiene esfuerzos para impulsar obras destinadas a disminuir las desigualdades entre regiones.

“Vamos a dar todos los esfuerzos necesarios para atender las principales necesidades que todavía están pendientes, para cerrar las brechas tenemos todavía. Yo creo que este proyecto es el mejor que tenemos de hacer a lo largo y ancho del país, ahora estamos atendiendo estas brechas a los más humildes”, expresó.

El jefe de Estado también resaltó la importancia de ampliar la cobertura eléctrica en sectores que aún presentan limitaciones en el acceso a este servicio. Según señaló, la disponibilidad de energía constituye un factor importante para promover el crecimiento y desarrollo de las localidades más alejadas.

El presidente de la república, José María Balcázar, llegó a Chepén, en la región La Libertad, donde participará en importantes actividades orientadas al desarrollo y bienestar de la población. 🇵🇪



Durante la jornada, supervisará el inicio de las obras de ampliación eléctrica en… pic.twitter.com/Xaf9tN35XN — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 22, 2026

Coordinación con autoridades locales

Balcázar informó que buscará mantener coordinación con las autoridades de Chepén y sus distritos para continuar ejecutando proyectos en beneficio de la población. Además, indicó que el Gobierno pretende acelerar la atención de diversas necesidades durante los meses que restan de su gestión.

“Vamos a conectarnos con el señor alcalde (de Chepén) y sus distritos para que podamos rápidamente cerrar más brechas, porque el tiempo en que yo estoy en la presidencia de la república como ustedes saben está hasta el 28 de julio, pero a nivel nacional estamos haciendo más de lo que podríamos hacer en cinco años”, sostuvo.

Asimismo, sostuvo que este tipo de intervenciones se vienen desarrollando en otras regiones del país. Entre ellas mencionó a Puno, Cusco, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad.

La visita presidencial a Chepén formó parte de una jornada de actividades oficiales enfocadas en infraestructura y educación. La Presidencia de la República informó previamente que el mandatario realizaría inspecciones a diversos proyectos en beneficio de la población.

Como parte de su agenda, Balcázar supervisó el inicio de las obras de ampliación eléctrica en Nuevo Paraíso y participó en la colocación del primer poste de la infraestructura que será implementada en la zona. Estas acciones buscan fortalecer el acceso a servicios básicos para los habitantes del sector.

Además, el jefe de Estado verificó la entrega de computadoras y tabletas destinadas a la Institución Educativa Carlos Gutiérrez Noriega. Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca reforzar el acceso de los estudiantes a herramientas tecnológicas para apoyar su proceso de aprendizaje.