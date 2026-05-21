El gerente regional de Agricultura de La Libertad, Miguel Chávez Castro, habría abandonado sus funciones durante 15 días para hacer campaña en favor del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta. Por realizar actos proselitistas y vulnerar el principio de neutralidad, incluso, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo ofició a la Contraloría y el Ministerio Público para que “procedan conforme a sus atribuciones legales”.

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En campaña

Miguel Chávez, quien es actual precandidato a la Municipalidad Distrital de Laredo por APP, participó activamente durante el último tramo de la campaña presidencial del pasado 12 de abril.

El funcionario, para dejar la Gerencia de Agricultura y meterse de lleno a temas partidarios, presentó la Carta N° 000085-2026-GRLL-GGR-GRAG, en la que solicita licencia sin goce de haber del 26 de marzo al 9 de abril. Este documento tuvo el aval del área legal de esa dependencia y fue aprobado.

No obstante, la Subgerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional, a través de la Resolución Subgerencial N° 000136-2026-GRLL-GGR-GRA-SGRH, publicada el 12 de mayo, advirtió que “dicho pronunciamiento fue emitido bajo criterios aplicables al régimen CAS (contrato administrativo de servicios)”, pese a que el funcionario está regulado “bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG”.

El documento precisa que “el régimen FAG se caracteriza por constituir una modalidad contractual de naturaleza civil, sin generación de vínculo laboral, carrera administrativa, ni reconocimiento de beneficios laborales”.

“En consecuencia, al no existir sustento legal que habilite conceder licencia sin goce de haber a personal sujeto al régimen del Fondo de Apoyo Gerencial – FAG, la solicitud presentada deviene en improcedente”, indica la resolución.

En declaraciones para el fanpage Pandemonio, Miguel Chávez dijo que solicitará que se reconsidere esta decisión. Según afirmó, sí le corresponde hacer uso de “vacaciones” y “descansos en cualquier época del año”. Esto a pesar de que la norma indica lo contrario.

Investigado

Durante los días que se ausentó de sus labores en la Gerencia de Agricultura, Miguel Chávez habría vulnerado el principio de neutralidad. El 16 de abril, el Jurado determinó que cometió infracción al encabezar, el 29 de marzo, una “reunión de juventudes de la organización política Alianza Para el Progreso (APP) en el distrito de Laredo”.

“De acuerdo con el contenido y las imágenes, se observa al mencionado funcionario dirigiéndose a un grupo de simpatizantes, brindando una charla, así como la presencia de material gráfico de carácter electoral en el que se aprecia un señalamiento en color rojo que marca la fila correspondiente a la organización política APP, lo cual evidenciaría una orientación del voto a favor de dicha agrupación”, indica.

El 3 de mayo, a través de la Resolución N° 00724-2026-JEE-TRUJ/JNE, declaró consentida la infracción y remitió copias de los actuados al Ministerio Público, la Contraloría y el Gobierno Regional La Libertad “para que dichas instituciones procedan conforme a sus atribuciones legales”.

Miguel Chávez también participó, el 30 de marzo, en el recibimiento que APP le hizo a César Acuña en el aeropuerto de Trujillo. Ese día, el ahora excandidato presidencial realizó una caravana proselitista por varios distritos de la provincia.