El jefe de la Región Policial de Piura, general Daniel Jares, indicó que el doble asesinato ocurrido en Talara se habría debido a la disputa entre dos bandas por el control del cobro de cupos a prestamistas de la modalidad del “gota a gota”. Entre los atacantes habrían peruanos, ecuatorianos y venezolanos.

El oficial indicó que el ataque se produjo entre grupos criminales. “Es una pugna y enfrentamiento entre bandas delincuenciales por la hegemonía del cobro de cupos y extorsiones”, señaló Jares Reyme.

Explicó que una banda llegó de Tumbes a Talara. “La información que manejamos es que una banda criminal proveniente de Tumbes, conocida como “Los Lobos”, habrían venido a esta parte (Talara), con la finalidad de extorsionar a otra banda criminal dedicada al “gota a gota”. Hubo un enfrentamiento entre delincuentes con dos personas fallecidas. Tenemos ya un detenido y las motos que han participado. En tanto, el personal (policial) está en el lugar de los hechos realizando las pesquizas correspondientes”, señaló.

Añadió que entre los sujetos que se han enfrentado, estarían extranjeros. “Al parecer, sería una banda injerta entre peruanos, ecuatorianos y venezolanos conocida como Los Lobos de Tumbes”, índicó el jefe de la Región Policial de Piura, Daniel Jares.

Por su parte, el coronel PNP Julio Garcés, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, indicó que han movilizado equipos especializados hacia Talara. “El general (Jares) ha dispuesto el desplazamiento de unidades especializadas. Asimismo, he enviado un equipo especial de Piura y también Inteligencia. La preocupación es el desplazamiento que han hecho (de Tumbes) hacia Talara que nunca ha pasado”, dijo.

El doble asesinato ocurrió la noche del último miércoles entre el parque 82 y la urbanización Sudamérica en Talara, luego que en un enfrentamiento a balazos, murieron el tumbesino Bryan Esleyder Abraham Saavedra (30), conocido como “Gordo Bryan” y el ecuatoriano Patricio Sánchez Ramírez.

Según las investigaciones policiales, ambos serían presuntos integrantes de la banda “Los Lobos JS17” que estaría vinculada a actividades ilícitas relacionadas con extorsiones y préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

Asimismo, resultaron heridos un venezolano y una peruana que fueron trasladados al hospital de Sullana.