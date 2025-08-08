Largas colas y demoras para obtener el permiso de lunas polarizadas han generado malestar entre los ciudadanos, en el distrito de La Victoria.

De acuerdo a un reporte de Canal N, la atención diaria se limita a entre 120 y 150 personas, lo que obliga a muchos a llegar desde la noche anterior para asegurar un turno.

Usuarios indicaron que la plataforma virtual de la Policía no informa sobre la disponibilidad de cupos, lo que aumenta la incertidumbre.

El trámite incluye la entrega de documentos, revisión del vehículo y, días después, la recogida de la autorización. Cada etapa implica esperas prolongadas y, si hay errores en la documentación, el proceso debe reiniciarse.

Además, quienes solicitan el permiso para varios vehículos deben repetir todo el procedimiento.

El costo del permiso es de S/ 71.40, pero los usuarios cuestionan que el trámite no esté descentralizado ni digitalizado, obligándolos a acudir presencialmente a la sede policial.

Refirieron que estos trámites engorrosos los perjudicn, en especial a quienes deben pedir permisos laborales o viajar largas distancias.

Pese a que algunos llegaron desde la madrugada, varios se quedaron sin cupo y tendrán que volver otro día.