Un cobrador del bus de la empresa Tigrillo fue asesinado tras un ataque a balazos contra la unidad en el distrito limeño de San Martín de Porres. Se trata de Gilbert Moisés Carhuavilca (31).

El incidente ocurrió en la concurrida avenida Zarumilla mientras el bus, que circulaba con pasajeros y cubría la ruta entre San Juan de Lurigancho y Ventanilla, fue interceptado por dos extorsionadores en moto que dispararon contra el vehículo.

Carhuavilca recibió un impacto directo y, a pesar de los esfuerzos para evacuarlo con ayuda de pasajeros, un compañero y el serenazgo, falleció camino al Hospital Cayetano Heredia.

De acuerdo a un informe de América Noticias, la Policía informó que el ataque se habría producido como represalia por no cumplir con el pago de extorsiones.

Familiares de los cobradores y conductores de la empresa indicaron que desde hace meses, los trabajadores de la empresa Tigrillo pagan 10 soles diarios por unidad. Ello debido a que la empresa debe abonar 15,000 soles mensuales a una banda de extorsionadores.

Los conductores y cobradores lamentaron que las amenazas y ataques se han vuelto frecuentes e insostenibles, si que el gobierno de Dina Boluarte haga algo contundentes para frenar los cobros de cupos.

Y es que este no es el único ataque sufrido por la empresa. El 30 de abril, un bus de Tigrillo fue atacado en Jicamarca, donde un sujeto armado disparó contra unidades estacionadas y dejó una nota amenazante para la directiva de la empresa.