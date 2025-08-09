Un día después de que Correo revelara que se perdieron 1200 documentos del sistema de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Fiscalía abrió una investigación por el caso.

Entre los casos afectados se encuentran los que involucran a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Foto: Joel Alonzo/GEC.

DETALLES

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio de la Junta Nacional de Justicia.

La medida obedece a una publicación de este medio sobre la pérdida de casi la totalidad de denuncias del año 2025 contra jueces y fiscales, así como documentos que se desprenden de ellas, los mismos que fueron eliminados del Sistema de Gestión Documental (SGD).

Cabe precisar que entre los casos afectados se encuentran los que involucran a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, así como algunas denuncias vinculadas al fiscal José Domingo Pérez.

A través de su cuenta X, la institución informó que la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro dispuso que personal policial de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) realice las diligencias urgentes y necesarias a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio de la @JNJPeru. Ello tras una presunta manipulación irregular de la base de datos de dicha entidad en la que se… pic.twitter.com/UeKyKvjpdn — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 8, 2025

ANTECEDENTE

En el año 2003, cuando la JNJ tenía como nombre Consejo Nacional de la Magistratura, hubo un caso similar.

En aquella oportunidad, se reportó la pérdida de 53 expedientes de exmagistrados que no fueron ratificados en sus cargos.

Ricardo La Hoz Lora, presidente de la institución en ese momento, solicitó la presencia de la Fiscalía para tratar el caso el 3 de febrero.

Si bien se dieron sanciones a jefes de áreas, no hubo una sentencia.